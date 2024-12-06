Россиянам запретили покупку билетов на Australian Open

На Australian Open-2025 введен запрет на покупку билетов для российских номеров телефона. Об этом сообщает «Чемпионат».

При попытке купить билет и ввести номер с кодом +7 система не дает оформить заказ — в ней заблокирован этот регион. Также с проблемой столкнулись абоненты и в Казахстане, которые также пользуются этим кодом.

Известно, что в оргкомитете отказались снимать ограничение для казахов, поскольку тогда доступ получат и болельщики из России.

6 декабря стало известно, кто из россиян сыграет на Australian Open.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Даниил Медведев заявил, что не чувствует удовольствия от тенниса.