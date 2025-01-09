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«Никаких сожалений»: в клубе НХЛ рассказали о поездке в Россию

Генменеджер «Монреаля» Хьюз о поездке в Россию: для нас это связано с работой
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Paul Chiasson/Global Look Press/Keystone Press Agency

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз заявил, что у него «нет никаких сожалений» по поводу поездки в Россию в декабре 2024 года. Его слова приводит Sportsnet.

«Никаких сожалений. Я думаю, нас критиковали в основном с политической точки зрения, а для нас это было связано с работой. Могу вам сказать, что, когда мы были в России, там было еще несколько команд», — заявил Хьюз.

Представители «Канадиенс» посещали матчи петербургского СКА, в составе которого выступает 19-летний Иван Демидов, выбранный «Монреалем» под пятым номером на драфте лиги 2024 года.

Ранее Доминик Гашек раскритиковал поездку представителей «Монреаля» в Россию.

СКА идет на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 54 очка после 42 проведенных встреч.

Ранее «Спартак» разгромил СКА в матче КХЛ.

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