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«Спартак» разгромил СКА в матче КХЛ

«Спартак» со счетом 5:0 разгромил СКА в матче КХЛ
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Петр Ковалев/ТАСС

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» разгромил петербургский СКА.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» и завершилась убедительной победой столичного клуба со счетом 5:0. Счет в матче на исходе первого периода открыл Герман Рубцов. Во втором игровом отрезке красно-белые поразили ворота соперника четырежды: два раза отличился Ансель Галимов, еще по разу отметились заброшенными шайбами Иван Морозов и Николай Голдобин.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

После этой победы команда под руководством Алексея Жамнова набрала 57 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 54 баллами занимает пятую позицию на Западе.

Во время прошлого матча между «Спартаком» и СКА, состоявшемся 25 октября 2024 года на арене «Мегаспорт» в Москве, болельщики хозяев скандировали «СКА – позор российского хоккея». После этого главный тренер клуба из Северной столицы Роман Ротенберг возмущался на пресс-конференции и требовал от КХЛ разобраться в ситуации. По итогам произошедшего КХЛ вынесла «Спартаку» денежный штраф.

Ранее Доминик Гашек снова выступил против российских спортсменов.

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