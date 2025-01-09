«Манчестер Сити» близок к подписанию узбекского таланта

«Манчестер Сити» продвинулся в переговорах с защитником «Ланса» Абдукодира Хусанова. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобсон в своих социальных сетях.

По информации источника, руководство «горожан» готово предложить за узбекского футболиста более £30 млн, которые запрашивает французский клуб. Это предложение выше, чем у лондонского «Тоттенхэма», который также заинтересован в подписании контракта с 20-летним игроком.

Также на Хусанова претендуют леверкузенский «Байер», «Наполи», туринский «Ювентус», дортмундская «Боруссия», мадридский «Реал» и «Ньюкасл Юнайтед».



В нынешнем сезоне чемпионата Франции Хусанов провел 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Хусанов перешел в «Ланс» из белорусского «Энергетика-БГУ» в 2023 году.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать вундеркинда из Бразилии.