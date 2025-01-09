Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Манчестер Сити» близок к подписанию узбекского таланта

«Манчестер Сити» приблизился к подписанию защитника «Ланса» Хусанова
close
Supporterheninois/Wikimedia Commons

«Манчестер Сити» продвинулся в переговорах с защитником «Ланса» Абдукодира Хусанова. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобсон в своих социальных сетях.

По информации источника, руководство «горожан» готово предложить за узбекского футболиста более £30 млн, которые запрашивает французский клуб. Это предложение выше, чем у лондонского «Тоттенхэма», который также заинтересован в подписании контракта с 20-летним игроком.

Также на Хусанова претендуют леверкузенский «Байер», «Наполи», туринский «Ювентус», дортмундская «Боруссия», мадридский «Реал» и «Ньюкасл Юнайтед».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Хусанов провел 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Хусанов перешел в «Ланс» из белорусского «Энергетика-БГУ» в 2023 году.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать вундеркинда из Бразилии.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами