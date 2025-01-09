«Зенит» может подписать вундеркинда из Бразилии

Петербургский «Зенит» заинтересован в подписании контракта с Алиссоном Сантаной из «Атлетико Минейро». Об этом сообщает Bobsoccer.

По словам бразильского журналиста Марко Гевеса, 19-летний полузащитник будет выступать на молодежном чемпионате Южной Америки вместе с Педро, который уже выступает в составе сине-бело-голубых.

При этом Гевес заявил, что «Зенит» пока не обращался напрямую с представителями «Атлетико Минейро».

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства он и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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