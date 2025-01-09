Губерниев заявил, что не считает Костомарова спортсменом 2024 года

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале выразил недовольство итогами опроса ВЦИОМ за лучшего спортсмена России 2024 года.

По его словам, олимпийский чемпион 2006 года Роман Костомаров, который вместе с Александром Овечкиным выиграл голосование, не может быть удостоен такого звания.

«Все это лишний раз говорит о том, что Россия — не очень спортивная страна. По Овечкину вопросов нет, справедливо, а вот Костомаров… Мужество, преодоление, но не спортсмен года! Увы, мы не любим спорт и не любим спортсменов», — написал Губерниев.

В ходе опроса 77% не смогли назвать имя лучшего спортсмена, 8% оказались убеждены, что в России не было таких спортсменов. Среди тех, кто смог высказаться в данном опросе, по 3% набрали Костомаров и Овечкин. Остальные спортсмены набрали не более 1%.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Ранее у пятикратного олимпийского чемпиона в пожаре сгорели медали.