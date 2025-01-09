ВЦИОМ назвал имя самого популярного спортсмена 2024 года

Хоккеист Александр Овечкин и фигурист Роман Костомаров стали самыми популярными спортсменами 2024 года по версии ВЦИОМ.

В ходе опроса 77% не смогли назвать имя лучшего спортсмена, 8% оказались убеждены, что в России не было таких спортсменов.

Среди тех, кто смог высказаться в данном опросе, по 3% набрали Костомаров и Овечкин. Остальные спортсмены набрали не более 1%.

Александр Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского нападающего Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету российского форварда теперь 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин не забил во втором матче подряд.