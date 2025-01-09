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У олимпийского чемпиона сгорели медали

Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию Холл лишился медалей из-за пожаров
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garyhall.jr/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию Гэри Холл-младший потерял в огне пожаров близ Лос-Анджелеса свои медали. Об этом сообщает SMH.

Спортсмен, который проживает в пригороде столицы Калифорнии, где бушуют лесные пожары, не смог спасти из горящего дома выигранные награды. Сам Холл-младший не пострадал и находится в безопасности.

7 января в западной части округа Лос-Анджелес начался лесной пожар, усиливаемый ветром. На этом фоне местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. В результате свои дома покинули десятки тысяч человек.

Изначально сообщалось, что площадь возгорания составила три квадратных километра. Однако к 8 января пламя распространилось на площади 13,44 квадратного километра.

Специалисты компании AccuWeather оценили ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе примерно в $57 млрд.

Ранее американцы лишились привилегий из-за отказа платить WADA.

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