Американцы лишились привилегий из-за отказа платить WADA

Представители США лишились права на членство в исполкоме и совете учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за отказа уплаты взноса по итогам 2024 года. Об этом сообщила The Guardian.

Непогашенная сумма, которую США должны выплатить в бюджет WADA, составляет $3,625 млн. Единственным представителем США в исполкоме WADA на 2024 год был Рауль Гупта, который занимает должность руководителя Управления национальной политики США по обороту контроля за наркотиками.

WADA — независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК). 28 сентября стало известно, что агентство потеряло данные об открытых делах и результатах тестов перед парижской Олимпиадой, которая состоялась летом 2024 года. Из-за потери данных на Игры могли попасть спортсмены, обвиняемые в употреблении допинга.

Ранее cообщалось, что РУСАДА консультировало Камилу Валиеву перед ее участием в каждом ледовом шоу.