Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американцы лишились привилегий из-за отказа платить WADA

Американцы лишились места в исполкоме WADA из-за отказа платить взнос за 2024-й
close
Reuters

Представители США лишились права на членство в исполкоме и совете учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за отказа уплаты взноса по итогам 2024 года. Об этом сообщила The Guardian.

Непогашенная сумма, которую США должны выплатить в бюджет WADA, составляет $3,625 млн. Единственным представителем США в исполкоме WADA на 2024 год был Рауль Гупта, который занимает должность руководителя Управления национальной политики США по обороту контроля за наркотиками.

WADA — независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК). 28 сентября стало известно, что агентство потеряло данные об открытых делах и результатах тестов перед парижской Олимпиадой, которая состоялась летом 2024 года. Из-за потери данных на Игры могли попасть спортсмены, обвиняемые в употреблении допинга.

Ранее cообщалось, что РУСАДА консультировало Камилу Валиеву перед ее участием в каждом ледовом шоу.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами