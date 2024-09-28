WADA потеряло данные об открытых делах и результатах тестов перед Олимпиадой

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потеряло данные об открытых делах и результатах тестов перед парижской Олимпиадой, которая состоялась летом 2024 года. Об этом передает New York Times.

Из-за потери данных на Игры могли попасть спортсмены, обвиняемые в употреблении допинга.

В мае 2024 года руководство WADA было проинформировано о сбое в работе базы данных. Это привело к тому, что к повреждению, отсутствию или некорректности данных, касающихся как минимум двух тысяч дел, что привело к затруднению отслеживания более 900 актуальных дел о нарушениях антидопинговых правил.

В WADA заявили, что данные о спортсменах были доступны в любое время, и они были проверены надлежащим образом.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо было выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее eкраинского штангиста дисквалифицировали за попытку подкупа допинг-офицера.