РУСАДА консультировало Валиеву перед её участием в каждом ледовом шоу

Гендиректор РУСАДА Логинова: мы консультировали Валиеву перед её участием шоу

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова рассказала, что организация консультировала фигуристку Валиеву перед каждым ее участием в ледовом шоу, передает ТАСС.

«Мы неоднократно давали ей свои заключения. Вопросы идут по каждому конкретному мероприятию, изучается очень большое количество материалов», — сказала Логинова.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2024 получила бронзовые награды.

2 октября стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отказал Валиевой в апелляции на решение CAS о дисквалификации. Фигуристка должна оплатить судебные издержки в размере 7 тысяч швейцарских франков. Также Валиева обязана выплатить Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) компенсацию в размере 8 тысяч франков каждому в качестве возмещения расходов.

Ранее в Госдуме рассказали, надо ли Валиевой возвращаться в спорт.