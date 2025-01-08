08 января 2025, 17:00
Спорт
Дерби соседей по таблице: СКА принимает «Спартак». LIVE
Сергей Гунеев/РИА «Новости»
Петербургский СКА, отстающий от московского «Спартака» на один балл в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), принимает красно-белых на своем льду. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Матч не начался
08 января 17:00
СКА
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург, Россия
16:55
СКА:
Мойсевич, Плешков;
Демидов — Бардаков — (А) Плотников; (К) Никишин — Земченок;
Акользин — (А) Григоренко — Хайруллин; Карпухин — Деанджело;
Алистров — Андронов — Грицюк; Юдин — Зайцев;
Кузьмин — Короткий — Толчинский; Педан, Демидов.
«Спартак»:
Загидулин, Николаев;
(А) Порядин — Морозов — Ружичка, (К) Вишневский, Орлов;
Голдобин — (А) Локтионов — Мальцев; Зайцев — Ефремов;
Пашин — Рубцов — Галимов, Бычков — Королев;
Беляев — Усманов — Филин, Фролов.
16:50
Матч начнется в 17:00 мск.
16:45
Добрый день, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Спартаком».
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