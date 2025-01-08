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Спорт

Дерби соседей по таблице: СКА принимает «Спартак». LIVE

Хоккей. КХЛ-2024/25. Регулярный чемпионат. СКА (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва). ОНЛАЙН

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»
Петербургский СКА, отстающий от московского «Спартака» на один балл в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), принимает красно-белых на своем льду. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ.
Матч не начался
08 января 17:00
СКА
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Спартак
Москва, Россия
Стадион «Ледовый дворец», Санкт-Петербург, Россия
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
Автообновление
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Вверху самая последняя запись С конца
16:55

СКА:

Мойсевич, Плешков;

Демидов — Бардаков — (А) Плотников; (К) Никишин — Земченок;

Акользин — (А) Григоренко — Хайруллин; Карпухин — Деанджело;

Алистров — Андронов — Грицюк; Юдин — Зайцев;

Кузьмин — Короткий — Толчинский; Педан, Демидов.

«Спартак»:

Загидулин, Николаев;

(А) Порядин — Морозов — Ружичка, (К) Вишневский, Орлов;

Голдобин — (А) Локтионов — Мальцев; Зайцев — Ефремов;

Пашин — Рубцов — Галимов, Бычков — Королев;

Беляев — Усманов — Филин, Фролов.

16:50

Матч начнется в 17:00 мск.

16:45

Добрый день, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет трансляцию матча регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Спартаком».

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