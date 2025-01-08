Гашек снова выступил против российских спортсменов

Гашек в соцсетях призвал не допускать российских спортсменов до турниров

Бывший хоккейный голкипер Доминик Гашек в своих социальных сетях заявил, что российских спортсменов по-прежнему нельзя допускать до участия в международных спортивных турнирах.

По его словам, предварительно для этого необходимо сделать много работы, чтобы россияне снова смогли на равных соревноваться на интернациональных турнирах, а пока этого делать не стоит.

«Чиновники, которые это допустят, страны, которые этому будут способствовать, будут нести прямую ответственность за множество потерянных и искалеченных жизней», — заявил Гашек.

МОК в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований.

В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий. Всего на Играх в Париже приняли участие 15 россиян.

Ранее форвард «Питтсбурга» Малкин получил травму нижней части тела.