Стал известен главный кандидат на пост главного тренера сборной Франции

Новым главным тренером национальной сборной Франции по футболу после чемпионата мира 2026 года может стать Зинедин Зидан. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Le Parisien.

По информации источника, 52-летний специалист может прийти на смену Дидье Дешаму, который объявил об уходе из сборной.

Зидан тренировал мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. За это время он дважды приводил команду к чемпионскому титулу в чемпионате Испании, два раза побеждал в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА, два раза становился победителем клубного чемпионата мира и трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

Также Зидан выигрывал главный клубный турнир Европы в качестве игрока «Реала» в 2002 году.

За время работы со сборной Франции Дешам привел команду к победе на чемпионате мира – 2018 и к первому месту в Лиге наций — 2021. Кроме того, французы под его руководством стали серебряными призерами Евро-2016 и ЧМ-2022.

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