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Сафонов сорвал переход украинца в «ПСЖ»

Украинец Забарный отказался от перехода в «ПСЖ» из-за Сафонова
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Sarah Meyssonnier/REUTERS

Защитник «Борнмута» и сборной Украины Илья Забарный отказался от перехода в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на журналиста Лоика Танзи.

По словам Танзи, украинец не стал переходить в парижский клуб из-за наличия в нем российского вратаря Матвея Сафонова.

«Забарный объяснил это тем, что в текущей геополитической ситуации не может выступать в одном клубе с россиянином», — заявил Танзи.

5 января Матфей Сафонов вместе с «ПСЖ» выиграл финальный матч Суперкубка Франции. Игра против «Монако» завершилась со счетом 1:0. Решающий мяч на 90-й минуте забил Усман Дембеле. Сафонов провел матч на скамейке запасных. Футболист «Монако» Александр Головин был заменен на 72-й минуте встречи.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» идет на первой строчке, имея в активе 40 очков. «Монако» располагается на третьем месте, отставая от столичной команды на десять баллов.

Ранее «Спартак» может усилиться еще одним аргентинцем.

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