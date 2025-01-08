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«Барселоне» разрешили заявить двух игроков

Высший совет по спорту Испании разрешил «Барселоне» заявить Ольмо и Виктора
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Joaquin Corchero/Global Look Press

Высший совет по спорту Испании вынес временное решение по поводу испанских футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора. «Барселоне» разрешили регистрацию игроков на вторую часть сезона чемпионата страны. Об этом сообщает Cadena SER.

Срок регистрации Ольмо в чемпионате Испании завершился 31 декабря. В ближайшее время о разрешении регистрации Ольмо и Виктора будет объявлено официально — после этого клуб получит право формально заявить их на матчи национального первенства. Окончательное же решение будет вынесено в течение ближайших трех месяцев.

26-летний Ольмо был приобретен летом у немецкого «Лейпцига» за €55 млн.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место, набрав 38 очков после 19 встреч. Впереди каталонцев находятся два мадридских клуба: лидирует «Атлетико» (41), а на второй строчке — «Реал» (40).

Ранее Винисиусу вынесли наказание за атаку вратаря «Валенсии».

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