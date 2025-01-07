Гол Кокорина не помог «Арису» выиграть матч в чемпионате Кипра

«Арис» сыграл вничью с «Аполлоном» в матче 17-го тура чемпионата Кипра.

Встреча, которая прошла в Лимасоле, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче открыл российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин, который отличился на 10-й минуте с передачи Михлали Маямбелы. На 54-й минуте счет сравнял Гиоргос Малеккидес.

Для Кокорина мяч в этом поединке стал седьмым в сезоне. По ходу игры, на 7-й минуте, Кокорин получил желтую карточку.

В России Кокорин выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак». В 2021 году нападающий стал игроком итальянской «Фиорентины». Российский футболист редко попадал в состав команды и летом 2022 года на правах аренды перешел в кипрский «Арис». Форвард отыграл один сезон и принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали в прошлом сезоне. В сентябре 2023 года он вернулся в «Арис».

После этого матча «Арис» расположился на втором месте в турнирной таблице национального первенства, набрав 40 баллов. «Аполлон» идет шестым, имея в активе 25 очков.

Ранее Кокорин саркастично ответил Александру Соболеву на пожелание быть добрее.