«Это проблема»: «Зениту» дали совет по поводу бразильца, который не хочет возвращаться

Информация, согласно которой бразильский футболист петербургского «Зенита» Вендел не хочет возвращаться в расположение клуба после отпуска, может оказаться слухами. Такое мнение высказал бывший футболист Константин Лепехин в комментарии «Евро-Футбол.Ру».

«Это проблема. <...> Что лучше: ставить его в состав, чтобы он отбывал номер и изредка помогал, или отказаться от него и снизить цену, чтобы продать? Если человек не хочет играть за «Зенит», какой смысл его держать? Когда Вендел хочет играть, он один может дать результат», — заявил он.

7 января журналистка Goal Раиса Симплисио написала, что Вендел хочет продолжить карьеру в чемпионате Бразилии. Препятствием для его перехода в другую команду может стать высокая стоимость: «Зенит» хочет выручить за трансфер бразильца около €20 млн.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Вендел провел 15 матчей, забил один мяч и отдал восемь голевых передач.

Подобная ситуация уже происходила: Вендел пропустил всю летнюю предсезонную подготовку «Зенита» к сезону-2023/24. Без него сине-бело-голубые завоевали Суперкубок России, обыграв ЦСКА в серии пенальти. Вендел мог перейти в бразильский «Фламенго», однако российский клуб не устроило предложение, которое они получили. Прошлой зимой Вендел опоздал на зимний сбор петербургской команды, но продолжил выступление за клуб.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. Его соглашение рассчитано до 2027 года.

Ранее в «Зените» отреагировали на информацию о возможном уходе Вендела.