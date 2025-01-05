В «Зените» отреагировали на информацию о возможном уходе из клуба одного из основных игроков

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что футболист команды Вендел останется в клубе, передает «Матч ТВ».

«Вендел — ключевой исполнитель «Зенита», и никакие переговоры по поводу его трансфера не велись, не ведутся и вестись не предполагаются», — сказал Медведев.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Вендел провел 15 матчей, забил один мяч и отдал восемь голевых передач.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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