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Бразильский игрок «Зенита» не хочет возвращаться в команду после отпуска

Журналистка Симплисио: Вендел не хочет возвращаться в «Зенит» из отпуска
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Вендел не хочет возвращаться в расположение команды из отпуска. Об этом в социальной сети X заявила журналистка Goal Раиса Симплисио.

По ее информации, Вендел хочет продолжить карьеру в чемпионате Бразилии. Препятствием для его перехода в другую команду может стать высокая стоимость: «Зенит» хочет выручить за трансфер бразильца около €20 млн.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Вендел провел 15 матчей, забил один мяч и отдал восемь голевых передач.

Подобная ситуация уже происходила: Вендел пропустил всю летнюю предсезонную подготовку «Зенита» к сезону-2023/24. Без него сине-бело-голубые завоевали Суперкубок России, обыграв ЦСКА в серии пенальти. Вендел мог перейти в бразильский «Фламенго», однако российский клуб не устроило предложение, которое они получили. Прошлой зимой Вендел опоздал на зимний сбор петербургской команды, но продолжил выступление за клуб.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. Его соглашение рассчитано до 2027 года.

Ранее в «Зените» отреагировали на информацию о возможном уходе Вендела.

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