Федерация спортивных журналистов сделала заявление из-за слов Ротенберга про фашистов

Федерация спортивных журналистов России сделала официальное заявление из-за слов главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга, который провел сравнение с фашистами. Сообщение опубликовано на официальном сайте организации.

«Это уже не первый случай, когда глава тренерского штаба ХК СКА допускает в медийном пространстве субъективные замечания, дискредитирующие представителей спортивной прессы и их деятельность. Федерация спортивных журналистов России считает подобное поведение главного тренера ХК СКА недопустимым и неприемлемым», — указано в заявлении.

Федерация выразила надежду, что Континентальная хоккейная лига в ближайшее время даст оценку высказыванию Ротенберга.

На пресс-конференции после матча с подмосковным «Витязем» (5:2) Ротенберг заявил, что хоккейные журналисты выпускают статьи с критикой петербургского клуба «исподтишка в 5 утра», сравнив их с фашистами.

В турнирной таблице Западной конференции СКА идет на четвертом месте, набрав 54 очка. Лидирует в таблице ярославский «Локомотив», набрав 68 баллов.

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