Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Федерация спортивных журналистов сделала заявление из-за слов Ротенберга про фашистов

ФСЖР выпустила заявление из-за слов тренера СКА Ротенберга про фашистов
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Федерация спортивных журналистов России сделала официальное заявление из-за слов главного тренера петербургского СКА Романа Ротенберга, который провел сравнение с фашистами. Сообщение опубликовано на официальном сайте организации.

«Это уже не первый случай, когда глава тренерского штаба ХК СКА допускает в медийном пространстве субъективные замечания, дискредитирующие представителей спортивной прессы и их деятельность. Федерация спортивных журналистов России считает подобное поведение главного тренера ХК СКА недопустимым и неприемлемым», — указано в заявлении.

Федерация выразила надежду, что Континентальная хоккейная лига в ближайшее время даст оценку высказыванию Ротенберга.

На пресс-конференции после матча с подмосковным «Витязем» (5:2) Ротенберг заявил, что хоккейные журналисты выпускают статьи с критикой петербургского клуба «исподтишка в 5 утра», сравнив их с фашистами.

В турнирной таблице Западной конференции СКА идет на четвертом месте, набрав 54 очка. Лидирует в таблице ярославский «Локомотив», набрав 68 баллов.

Ранее стало известно, когда будет принято решение о будущем Черчесова в сборной Казахстана.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами