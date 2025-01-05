Тренер СКА Ротенберг сравнил журналистов с фашистами

Тренер СКА Ротенберг заявил, что журналисты ведут себя, как фашисты

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг сравнил журналистов с фашистами, передает Telegram-канал »Первый спорт»».

На пресс-конференции после матча с подмосковным «Витязем» (5:2) Ротенберг заявил, что хоккейные журналисты выпускают статьи с критикой петербургского клуба «исподтишка в 5 утра».

«Как фашисты, которые в Великую Отечественную войну «ночью атаковали» СССР», — добавил Ротенберг, отметив, что просит своих коллег по СКА следить ночью за прессой.

В турнирной таблице Западной конференции СКА идет на четвертом месте, набрав 54 очка. Лидирует в таблице ярославский «Локомотив», набрав 68 баллов.

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