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Тренер СКА Ротенберг сравнил журналистов с фашистами

Тренер СКА Ротенберг заявил, что журналисты ведут себя, как фашисты
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Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг сравнил журналистов с фашистами, передает Telegram-канал »Первый спорт»».

На пресс-конференции после матча с подмосковным «Витязем» (5:2) Ротенберг заявил, что хоккейные журналисты выпускают статьи с критикой петербургского клуба «исподтишка в 5 утра».

«Как фашисты, которые в Великую Отечественную войну «ночью атаковали» СССР», — добавил Ротенберг, отметив, что просит своих коллег по СКА следить ночью за прессой.

В турнирной таблице Западной конференции СКА идет на четвертом месте, набрав 54 очка. Лидирует в таблице ярославский «Локомотив», набрав 68 баллов.

В феврале 2024 года ИИХФ продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее СКА обменял одного из своих лучших снайперов.

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