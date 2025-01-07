Стало известно, когда будет принято решение о будущем Черчесова в сборной Казахстана

Sport24: в Казахстане еще не решали вопрос о судьбе Черчесова в сборной страны

Никакие решения по кадровым вопросам в сборной Казахстана пока не принимались. Об этом сообщил Sport24 со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Окончательное решение о будущем главного тренера команды Станислава Черчесова может быть принято после 10 января, когда пройдет общая встреча Казахстанской федерации футбола.

7 января специалист рассказал, что встретился с с новым президентом федерации футбола страны Маратом Омаровым, однако вопрос об его отставке не обсуждался.

Черчесов тренирует сборную Казахстана с лета 2024 года.

14 ноября Казахстан проиграл Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 2:0. 17-го числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций. До этого команда уступила дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее Черчесов пожелал трех вещей в 2025 году.