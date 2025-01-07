Российский лыжник сменил спортивное гражданство, чтобы выступать за Словению

Двукратный чемпион Универсиады-2017, лыжник Валерий Гонтарь сменил спортивное гражданство. Информация об этом появилась на официальном сайте Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS).

С 2024 года российский лыжник стал выступать под флагом Словении.

В последний раз Гонтарь на российских стартах выступал в сезоне-2019/20. В составе сборной России он был только на Универсиаде, а вот на этапы Кубка мира ему отобраться не удалось.

27 сентября стало известно, что FIS продлила отстранение российских спортсменов, которое длится с 2022 года. Российские лыжники не смогли завершить международный сезон-2021/22.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее российская сноубордистка рассказала о смене спортивного гражданства.