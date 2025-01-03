Российская сноубордистка рассказала о смене спортивного гражданства

Чемпионка мира по сноуборду россиянка София Надыршина заявила, что у нее не возникало мыслей о смене спортивного гражданства из-за отстранения россиян от международных стартов. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Менять спортивное гражданство точно не планировала. Даже не рассматривала такой исход событий. Поддерживаю ли выступающих под нейтральным статусом спортсменов? Это выбор каждого. Как спортсмен для себя выбрал, так и правильно», — заявила россиянка.

Надыршина выиграла чемпионат мира в США в дисциплине параллельного слалома в 2021 году.

27 сентября стало известно, что Международная федерация лыжных гонок и сноуборда (FIS) продлила отстранение российских спортсменов, которое длится с 2022 года. Российские лыжники не смогли завершить международный сезон-2021/22.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее украинский тренер объяснил внезапное снятие с международного соревнования.