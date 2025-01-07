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Стали известны подробности о состоянии избитого в Москве гребца-олимпийца

SHOT: избитого в Москве гребца Ляпунова отпустили из больницы домой
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Избитый в Москве гребец-байдарочник Кирилл Ляпунов отметил Рождество дома, врачи отпустили его из больницы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По словам родственников спортсмена, осмотр показал, что олимпиец отделался сильными ушибами, подозрение на переломы скулы и глазницы не подтвердилось.

При этом избивших спортсмена до сих пор не нашли. Сам Ляпунов до сих пор не может вспомнить, почему на него напали и избили. По его заявлению, в вечер нападения он отдыхал вместе с друзьями в одном из баров Москвы. При этом гребец не хочет привлекать никого к ответственности.

По информации СМИ, все произошло в ночь на 3 января. В столичную больницу с серьезными травмами с трудом самостоятельно пришел 38-летний спортсмен. Изначально сообщалось, что у него обнаружили перелом скулы и глазницы и многочисленные ушибы глаз, век и лица. Его госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Ляпунов выступает за сборную России на протяжении 16 лет. Он является серебряным призером чемпионата Европы и участником летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Ранее Ляпунову посоветовали меньше пить.

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