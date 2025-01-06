Избитому в центре Москвы гребцу посоветовали меньше пить

Серебряный призер чемпионата Европы по гребле Кирилл Ляпунов, избитый в центре Москвы, стал жертвой пристрастия к алкогольным напиткам. Об этом в интервью Sport24 заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

По его словам, главное в этой истории то, что спортсмену удалось сохранить свое здоровье.

«Я все-таки не Ирина Волк, могу пожелать Кириллу Ляпунову только здоровья. Федерация дала комментарий, теперь надо разобраться в подробностях. Хотелось бы, чтобы Кирилл вел себя аккуратнее и завязывал со спиртным», — заявил Губерниев.

По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошел ночью 3 января. В столичную больницу с серьезными травмами с трудом самостоятельно пришел 38-летний гребец-байдарочник. У него обнаружили перелом скулы и глазницы и многочисленные ушибы глаз, век и лица. Спортсмена госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Ляпунов выступает за сборную России на протяжении 16 лет. Он является серебряным призером чемпионата Европы и участником летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Ранее стало известно, как будет лечиться избитый в центре Москвы гребец.