В Москве напали на гребца Кирилла Ляпунова

В Москве неизвестные жестоко избили гребца-олимпийца Кирилла Ляпунова. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, все случилось еще ночью 3 января. В столичную больницу с серьезными травмами с трудом самостоятельно пришел 38-летний гребец-байдарочник. У него обнаружили перелом скулы и глазницы и многочисленные ушибы глаз, век и лица. Спортсмена госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Перед тем как потерять сознание, спортсмен успел лишь сказать, что его избили неизвестные прохожие на Тверской. Точное число нападавших назвать не смог. Врачи сейчас делают все необходимое для восстановления спортсмена. В деле разбирается полиция.

Ляпунов выступает за сборную России уже 16 лет. Он является серебряным призером чемпионата Европы и участником летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

В декабре в Швейцарии толпа мужчин второй раз за полгода избила чеченскую боксершу Аминат Эльбукаеву, когда та возвращалась домой после тренировки.

Ранее водителя, который избил пожилого пешехода, задержали во Владивостоке.