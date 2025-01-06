Узбекистанец может перейти в «Реал»

Мадридский «Реал» близок к приобретению защитника «Ланса» и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова. Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, 20-летний игрок привлек внимание скаутов «сливочных» своими выступлениями в чемпионате Франции.

Также на Хусанова претендуют «Манчестер Сити», леверкузенский «Байер», «Наполи», туринский «Ювентус», дортмундская «Боруссия» и «Ньюкасл Юнайтед». Утверждается, что на прошлой неделе представители игрока встречались с сотрудниками «горожан», где обсуждались детали потенциальной сделки.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Хусанов провел 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Хусанов перешел в «Ланс» из белорусского «Энергетика-БГУ» в 2023 году.

Ранее Матвей Сафонов описал эмоции после первого трофея в составе «ПСЖ».