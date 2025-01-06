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Сафонов описал эмоции после первого трофея в составе «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» Сафонов заявил о смешанных чувствах после победы в Суперкубке
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Sarah Meyssonnier/REUTERS

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в интервью «Матч ТВ» после победы над «Монако» в Суперкубке Франции — 2024 заявил, что рад выиграть первый трофей с клубом.

По его словам, успех в матче за престижный трофей вызвал у него смешанные чувства.

«По факту я минимально поучаствовал в этой победе. Вся основная работа происходила в прошлом сезоне, а здесь был все-таки всего один матч. Тем не менее, это очень интересный опыт, потому что я впервые выиграл трофей», — заявил Сафонов.

Встреча, которая прошла в Катаре 5 января, завершилась со счетом 1:0. Решающий мяч на 90-й минуте забил Усман Дембеле. Сафонов провел матч на скамейке запасных. Футболист «Монако» Александр Головин был заменен на 72-й минуте встречи.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» идет на первой строчке, имея в активе 40 очков. «Монако» располагается на третьем месте, отставая от столичной команды на десять баллов.

Ранее сообщалось, что сборная России может сыграть против европейской команды в 2026 году.

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