Сборная России может сыграть против европейской команды в 2026 году

Генсек РФС Митрофанов: Россия может сыграть против Венгрии в 2026 году.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «РБ Спорт» заявил, что прорабатывается вопрос организации матча против европейской сборной в следующем году.

По его словам, вероятным соперником может стать сборная Венгрии.

«В 2026 году большая вероятность сыграть с венграми. Мы обсуждаем этот вопрос на уровне профильных министерств», — заявил Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее сборная России поздравила вратаря Матвея Сафонова с первым трофеем в карьере.