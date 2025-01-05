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Спорт

«ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина бьются за Суперкубок Франции. LIVE

Суперкубок Франции. «ПСЖ» — «Монако». ОНЛАЙН

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Panoramic/Global Look Press
В матче за Суперкубок Франции «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова играет с «Монако» Александра Головина. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
46'

Поееееехали! Второй тайм начался.

Перерыв

Плотная и очень напряженная игра. «ПСЖ» имел перевес, но не настолько большой, чтобы повести в счете. Ждем вторую половину.

45+3'

Звучит свисток на перерыв.

45+2'

Серия угловых «ПСЖ» заканчивается опаснейшим ударом Кан Ина из штрафной — над перекладиной.

45+1'

Две минуты добавлено к первому тайму.

45'

Разыграли угловой парижане, и Заир-Эмери пробил, но попал в защитника.

44'

Кен тянет в прыжке одной рукой из-под перекладины удар Ли Кан Ина!

40'

Дальний удар Минамино — в прыжке отражает Доннарумма.

39'

Поддавливает «Монако» на чужой половине поля, Головин активное участие в прессинге принимает.

36'

Желтая карточка за фол на Дуэ показана Вандерсону.

33'

Витинья оказался в хорошей позиции и пробил — по центру и прямо в Кена.

30'

Очень опасный дальний удар Витиньи с передачи Ли Кан Ина — рядом со штангой!

27'

Вандерсон пробил с подбора после своей же подачи с углового с подбора, но сильно выше ворот.

24'

Желтую карточку получил за фол на Иленикене Нуну Мендеш.

22'

Шикарный проход и могучий удар Дембеле в дальний угол — Кен спасает в прыжке!

20'

Иленикене было больно после столкновения с Пачо в центре поля. Врачи выходили, но уже все в порядке.

18'

Дуэ получил мяч в хорошей позиции, но в положении вне игры.

15'

Очень не хватает этой игре голевых моментов.

12'

«ПСЖ» надавил, но монегаски достаточно неплохо чувствуют себя под этим давлением. Выходят уверенно и через пас.

9'

Дуэ в позиционной атаке «ПСЖ» подал с левого фланга, защитники вынесли головой, но с подбора Жоау Невеш хлестко пробил — чуть неточно.

6'

«Монако» высоко прессингует, создавая парижанам много проблем с выходом из обороны.

4'

Разведка идет на поле, хотя соперники знают друг друга прекрасно.

1'

Поееееееееехали! Матч начался.

19:30

Матч проходит в Катаре в Дохе, а обслуживает встречу бригада арбитров с Вилли Делажо во главе.

19:25

А вот стартовый состав «Монако» от Адольфа Хюттера:

Кен, Энрике, Керер, Салису, Вандерсон, Аклуиш, Закария, Минамино, Головин, Бен-Сегир, Иленикена.

19:20

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике:

Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Дембеле, Кан Ин, Дуэ.

19:15

Здравствуйте, уважаемые зрители! В матче за Суперкубок Франции встречаются «ПСЖ» и «Монако». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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