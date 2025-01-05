Поееееехали! Второй тайм начался.
Плотная и очень напряженная игра. «ПСЖ» имел перевес, но не настолько большой, чтобы повести в счете. Ждем вторую половину.
Звучит свисток на перерыв.
Серия угловых «ПСЖ» заканчивается опаснейшим ударом Кан Ина из штрафной — над перекладиной.
Две минуты добавлено к первому тайму.
Разыграли угловой парижане, и Заир-Эмери пробил, но попал в защитника.
Кен тянет в прыжке одной рукой из-под перекладины удар Ли Кан Ина!
Дальний удар Минамино — в прыжке отражает Доннарумма.
Поддавливает «Монако» на чужой половине поля, Головин активное участие в прессинге принимает.
Желтая карточка за фол на Дуэ показана Вандерсону.
Витинья оказался в хорошей позиции и пробил — по центру и прямо в Кена.
Очень опасный дальний удар Витиньи с передачи Ли Кан Ина — рядом со штангой!
Вандерсон пробил с подбора после своей же подачи с углового с подбора, но сильно выше ворот.
Желтую карточку получил за фол на Иленикене Нуну Мендеш.
Шикарный проход и могучий удар Дембеле в дальний угол — Кен спасает в прыжке!
Иленикене было больно после столкновения с Пачо в центре поля. Врачи выходили, но уже все в порядке.
Дуэ получил мяч в хорошей позиции, но в положении вне игры.
Очень не хватает этой игре голевых моментов.
«ПСЖ» надавил, но монегаски достаточно неплохо чувствуют себя под этим давлением. Выходят уверенно и через пас.
Дуэ в позиционной атаке «ПСЖ» подал с левого фланга, защитники вынесли головой, но с подбора Жоау Невеш хлестко пробил — чуть неточно.
«Монако» высоко прессингует, создавая парижанам много проблем с выходом из обороны.
Разведка идет на поле, хотя соперники знают друг друга прекрасно.
Поееееееееехали! Матч начался.
Матч проходит в Катаре в Дохе, а обслуживает встречу бригада арбитров с Вилли Делажо во главе.
А вот стартовый состав «Монако» от Адольфа Хюттера:
Кен, Энрике, Керер, Салису, Вандерсон, Аклуиш, Закария, Минамино, Головин, Бен-Сегир, Иленикена.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике:
Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Дембеле, Кан Ин, Дуэ.
Здравствуйте, уважаемые зрители! В матче за Суперкубок Франции встречаются «ПСЖ» и «Монако». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.