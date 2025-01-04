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В полиции рассказали, как мошенники связывают жертв с курьерами

МВД: мошенники предлагают жертвам абсурдные пароли для встреч с курьерами
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Shutterstock

Телефонные мошенники предлагают своим жертвам использовать специальные пароли для связи с курьерами для передачи денег. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

Одна из самых распространенных схем — мошенники убеждают доверчивых граждан снять деньги и передать курьеру якобы для сохранения в безопасности.

«При этом для встречи с курьером предлагают использовать явно абсурдные пароли, такие как «Скрипка», «Малина», «Марфа», «Байконур», «Рябина», «Татьяна», — рассказали в МВД.

Россиянам напомнили, что если неизвестный человек просит перевести деньги или отдать их курьеру, то это точно мошенник.

Недавно в Москве задержали сообщника телефонных мошенников, который забирал деньги у их жертв. От действий курьера пострадал 57-летний мужчина. Ему позвонили неизвестные, представившись сотрудниками правопорядка, и убедили его передать деньги курьеру. Потерпевший лишился более двух миллионов рублей.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества с участием в «коллегии присяжных».

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