Избитый в центре Москвы гребец заявил, что ничего не помнит

Избитый в центре Москвы гребец Ляпунов заявил, что не помнит деталей происшествия

Серебряный призер чемпионата Европы по гребле Кирилл Ляпунов заявил, что не может вспомнить деталей собственного избиения. Его слова приводит Telegram-канал «Мутко Против».

По его словам, последнее, что он помнит — это то, как он прощался с друзьями, которые разъезжались по домам на такси.

«Может пошел дальше в бар, может нет. Я вообще не помню, что дальше происходило», — заявил Ляпунов.

По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошел ночью 3 января. В столичную больницу с серьезными травмами с трудом самостоятельно пришел 38-летний гребец-байдарочник. У него обнаружили перелом скулы и глазницы и многочисленные ушибы глаз, век и лица. Спортсмена госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Перед тем как потерять сознание, спортсмен успел лишь сказать, что его избили неизвестные прохожие на Тверской. Точное число нападавших назвать не смог. Врачи сейчас делают все необходимое для восстановления спортсмена. В деле разбирается полиция.

Ляпунов выступает за сборную России уже 16 лет. Он является серебряным призером чемпионата Европы и участником летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что в Москве напали на гребца Кирилла Ляпунова.