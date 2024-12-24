Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве задержали курьера телефонных мошенников, которые представлялись силовиками

В Москве задержали сообщника телефонных мошенников, который забирал деньги
close
Depositphotos

В Москве задержали сообщника телефонных мошенников, который забирал деньги у их жертв. Об этом пишет портал «МВД Медиа».

От действий курьера пострадал 57-летний мужчина. Ему позвонили неизвестные, представившись сотрудниками правопорядка, и убедили встретиться с незнакомцем, чтобы отдать ему два с половиной миллиона рублей.

Неизвестные рассказали москвичу о том, что мошенники тратят его деньги на противоправную деятельность. Пострадавший передал средства курьеру и после этого пошел в полицию.

В это же время неизвестные продолжали звонить мужчине и требовали, чтобы он привез курьеру еще 7 млн рублей. Сотрудники органов дали пострадавшему муляж, вместо настоящих денег, и отправили к курьеру.

Пособника аферистов задержали, им оказался 20-летний юноша из Кемеровской области.

Он стал фигурантом уголовного дела, которое возбудили по статье о мошенничестве. Обвиняемого заключили под стражу. Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что мошенники начали имитировать взлом «Госуслуг», чтобы получить деньги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами