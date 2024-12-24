В Москве задержали курьера телефонных мошенников, которые представлялись силовиками

В Москве задержали сообщника телефонных мошенников, который забирал деньги у их жертв. Об этом пишет портал «МВД Медиа».

От действий курьера пострадал 57-летний мужчина. Ему позвонили неизвестные, представившись сотрудниками правопорядка, и убедили встретиться с незнакомцем, чтобы отдать ему два с половиной миллиона рублей.

Неизвестные рассказали москвичу о том, что мошенники тратят его деньги на противоправную деятельность. Пострадавший передал средства курьеру и после этого пошел в полицию.

В это же время неизвестные продолжали звонить мужчине и требовали, чтобы он привез курьеру еще 7 млн рублей. Сотрудники органов дали пострадавшему муляж, вместо настоящих денег, и отправили к курьеру.

Пособника аферистов задержали, им оказался 20-летний юноша из Кемеровской области.

Он стал фигурантом уголовного дела, которое возбудили по статье о мошенничестве. Обвиняемого заключили под стражу. Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что мошенники начали имитировать взлом «Госуслуг», чтобы получить деньги.