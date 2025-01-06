Сафонов опубликовал пост в честь победы в Суперкубке Франции

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в социальных сетях опубликовал пост в честь победы над «Монако» в Суперкубке Франции — 2024.
«Первый трофей», — написал 25-летний голкипер в комментариях под фотографией.
Встреча, которая прошла в Катаре 5 января, завершилась со счетом 1:0. Решающий мяч на 90-й минуте забил Усман Дембеле. Сафонов провел матч на скамейке запасных. Футболист «Монако» Александр Головин был заменен на 72-й минуте встречи.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.
«ПСЖ» купил 25-летнего россиянина у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29.
4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.
В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» идет на первой строчке, имея в активе 40 очков. «Монако» располагается на третьем месте, отставая от столичной команды на десять баллов.
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