Российский тренер назвал фаворита в борьбе за титул РПЛ

Российский футбольный тренер Валерий Непомнящий заявил, что наставник московского «Спартака» Деян Станкович способен привести красно-белых к победе в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Советский спорт».

«Если оценивать по поздней осени и ранней зиме, то «Спартак», конечно, был явным фаворитом в борьбе за титул. Думаю, что Деян способен привести клуб к трофею», — сказал Непомнящий.

В статусе лидера РПЛ 2024-го год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства он и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее легенда «Спартака» рассказал, может ли команда бороться за победу в РПЛ.