Легенда «Спартака» рассказал, может ли команда бороться за победу в РПЛ

Легенда «Спартака» Павлюченко заявил, что команда может бороться за победу в РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Роман Павлюченко заявил, что команда может бороться за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Чемпионат».

«У «Спартака» есть баланс в составе. Нынешняя команда хорошая, сбалансированная. Если нынешний состав «Спартака» сохранится, результат будет хороший», — сказал Павлюченко.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее в «Зените» отреагировали на информацию о возможном уходе из клуба одного из основных игроков.