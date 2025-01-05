Четырехкратная олимпийская чемпионка в составе сборной СССР пришла в сознание в реанимации

Четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в составе сборной СССР Раиса Сметанина пришла в сознание, но по-прежнему находится в реанимации, передает »Матч ТВ».

«Раиса Петровна находится в тяжелом состоянии. Температура нормальная, она в сознании», — рассказал источник.

21 декабря «Матч ТВ» сообщил, что Сметанину перевели из реанимации в палату интенсивной терапии. Однако 27 числа стало известно, что ее вновь вернули в реанимацию.

14 декабря представитель Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин заявил, что четырехкратная чемпионка Олимпийских игр Сметанина находится в реанимации после инсульта. Позднее президент Федерации лыжных гонок Республики Коми Руслан Семенюк сообщил, что прославленная спортсменка была подключена к аппарату ИВЛ. Брат спортсменки Федор Сметанин также рассказал, что у нее парализована часть тела.

Ранее стали известны новые подробности о состоянии здоровья Сметаниной.