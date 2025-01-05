Российский тренер: не успел соскучиться по РПЛ, смотрю европейский футбол

Тренер Сергей Юран заявил, что не успел соскучиться по российскому футболу, передает «Чемпионат».

«Не успел соскучиться по российскому футболу. Как игрок в прошлом понимаю, что футболистам хочется отдохнуть. Вместо РПЛ пока смотрю европейские чемпионаты. Гранды продолжают удивлять», — сказал Юран.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее Роман Павлюченко заявил, что «Спартак» может бороться за победу в РПЛ.