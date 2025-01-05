Конор Макгрегор оскорбил дагестанцев

Ирландский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ответил в своих соцсетях россиянину Хабибу Нурмагомедову, который заявил, что в Ирландии нет бойцов, оскорбив дагестанцев.

«Вы бездельники и предатели. Мы называем вас «желтозубики». Мозги с горошину в клетке. Артистичности нет. Креативность — дерьмо. Стыдно за вас», — написал Макгрегор.

В октябре 2018 года Хабиб одолел Макгрегора на турнире UFC 229. Бой завершился в четвертом раунде.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Ранее Макгрегор признался в хранении и употреблении наркотиков.

Ранее стал известен возможный соперник Макгрегора.