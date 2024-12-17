Стал известен возможный соперник Макгрегора

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор может провести бой по правилам бокса против американского блогера Логана Пола на турнире в Индии. Об этом спортсмен написал в своих социальных сетях.

«Я дал предварительное согласие семье Амбани встретиться с Логаном Полом на боксерском шоу в Индии. Затем я постараюсь вернуться в клетку», — заявил Макгрегор.

Ранее сообщалось, что ирландец может провести бой в России против экс-чемпиона мира по боксу.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Ранее Макгрегор признался в употреблении наркотиков.