Конор Макгрегор признался в употреблении наркотиков

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор признался в хранении и употреблении наркотиков. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на Irish Star.

Источник утверждает, что речь идет о моменте, который произошел в декабре 2018 года. Тогда Макгрегор, по версии следствия, совершил сексуальное насилие над одной из своих знакомых — Никитой Ни Лаймхин.

Девушка настаивает на получении денежной компенсации. Ирландец не отрицает факт полового акта, но утверждает, что это произошло по обоюдному согласию.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Ранее Макгрегор рассказал, когда он вернется в UFC.