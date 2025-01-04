Российские теннисистки выиграли турнир в Брисбене

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли парный турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене. В финальной встрече они обыграли пару Анна Калинская (Россия) / Присцилла Хон (Австралия) со счетом 7:6 (8:6), 7:5.

Встреча, которая продолжалась 1 час 50 минут, завершилась со счетом 7:6 (8:6), 7:5. В активе российской пары два эйса и одна двойная ошибка, а также пять реализованных брейк-поинтов из 11. Калинская и Хон выполнили одну подачу навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали четыре брейк-поинта из 14.

В одиночном разряде Андреева в финал выйти не смогла, однако в решающей встрече сыграет другая россиянка.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде Андреева и Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

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