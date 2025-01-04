Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские теннисистки выиграли турнир в Брисбене

Андреева и Шнайдер выиграли парный турнир в Брисбене
close
Manu Fernandez/AP

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли парный турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийском Брисбене. В финальной встрече они обыграли пару Анна Калинская (Россия) / Присцилла Хон (Австралия) со счетом 7:6 (8:6), 7:5.

Встреча, которая продолжалась 1 час 50 минут, завершилась со счетом 7:6 (8:6), 7:5. В активе российской пары два эйса и одна двойная ошибка, а также пять реализованных брейк-поинтов из 11. Калинская и Хон выполнили одну подачу навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали четыре брейк-поинта из 14.

В одиночном разряде Андреева в финал выйти не смогла, однако в решающей встрече сыграет другая россиянка.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде Андреева и Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Дарья Касаткина показала себя после трехчасового матча.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами