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«Перепутали»: Губерниев пристыдил организаторов «Гонки чемпионов»

Губерниев пристыдил организаторов «Гонки чемпионов» за ошибку с автограф-картами
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Александр Вильф/РИА Новости

Комментатор Дмитрий Губерниев пристыдил организаторов «Гонки чемпионов» за ошибку в автограф-картах спортсменов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Да, организаторы «Гонки чемпионов» в Рязани начали с главного!!! Массово перепутали лыжников с биатлонистами, причем лыжников — олимпийских призеров!!! Молодцы!!!» — заявил Губерниев.

Таукже призер Олимпиады-2018 лыжница Анастасия Кулешова выложила в Telegram-канале видео, в котором видно, что на автограф-карте она указана как представительница сборной России по биатлону.

«У меня тут ситуация. Очень интересная. Как мне это подписывать? Ну, блин! Але!» — сказала спортсменка.

Ранее Александр Большунов снялся с Гонки чемпионов.

«Гонка Чемпионов» проходит в Рязани 4 и 5 января. Участниками соревнований стали 40 лыжников и биатлонистов из России и Белоруссии. Призовой фонд турнира составит ₽12 млн.

Ранее олимпийская чемпионка посоветовала Большунову уйти в отпуск по уходу за ребенком.

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