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Олимпийская чемпионка посоветовала Большунову уйти в отпуск по уходу за ребенком

Лыжница Степанова посоветовала Большунову уйти в отпуск по уходу за ребенком

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Владимир Астапкович/Павел Бедняков/РИА Новости

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова в своем Telegram-канале дала необычный совет трехкратному победителю Олимпиады Александру Большунову.

«Желаю Большунову взять пример с Натальи Терентьевой и меня. Перезагрузиться и вспомнить, что в жизни есть другие важные вещи помимо лыжных гонок. И заодно показать пример другим мужчинам страны: отпуск по уходу за ребенком – это ответственно и мужественно», — написала Степанова.

3 декабря глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что Большунов пропустит масс-старт на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Тёи, потому что улетел для прохождения дополнительного медицинского обследования.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

В марте 2024 года появилась информация, что Большунов стал самым проверяемым на допинг российским спортсменом по итогам первых двух месяцев 2024 года. Согласно материалам Российского антидопингового агентства (РУСАДА), спортсмен с января по февраль тестировался пять раз. Для сравнения, за 12 месяцев прошлого года Большунов проверялся РУСАДА трижды.

Ранее Вяльбе рассказала о столкновении Большунова с квадрокоптером.

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