Овечкин обратился к своим фанатам

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился к своим болельщикам и поблагодарил за поддержку. Заявление опубликовано в Telegram-канале команды хоккеиста.

«Дорогие болельщики, 2024 год выдался непростым для всех нас — были взлеты и падения, разочарования и искренняя радость! В каждый из этих моментов я ощущал вашу поддержку, за что очень благодарен! Спасибо каждому из вас!» — указано в обращении.

31 декабря «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:1 обыграл «Бостон Брюинз». Овечкин не смог набрать очков впервые с 9 ноября, когда не отметился результативными действиями в игре против «Питтсбург Пингвинз». После этого он набирал очки в каждом из семи матчей. При этом хоккеист пропустил несколько недель из-за травмы, которую он получил 19 ноября. На лед он вернулся в матче с »Торонто Мэйпл Лифс», который прошел 29 декабря.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин провел 21 матч, в которых набрал 27 (17+10) очков. Он продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, до которого осталось 24 шайбы.

Ранее жена Овечкина показала фото хоккеиста с сыновьями у новогодней елки.