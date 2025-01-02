Овечкина не стали называть лучшим хоккеистом XXI века

Канадский сайт Sportsnet поставил российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на второе место в списке лучших хоккеистов XXI века.

«С того момента, как он вышел на лед в 2005 году и дважды забил в своей первой игре в НХЛ, Овечкин привнес изобилие и голы на каждую площадку, на которой он играл», — указано в источнике.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин провел 21 матч, в которых набрал 27 (17+10) очков. Он продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, до которого осталось 24 шайбы.

На первом месте в списке лучших хоккеистов оказался канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Ключевым фактором в пользу канадского хоккеиста стал его решающий год в финале домашней Олимпиады-2010. Замкнул тройку лучших Коннор Макдэвид.

В топ-25 оказались еще три российских хоккеиста. На седьмой строчке расположился нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, на позицию ниже — Павел Дацюк. Игрок «Питтсбурга» Евгений Малкин стал 19-м.

Ранее Овечкин обратился к своим фанатам.