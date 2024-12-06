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Раскрыта причина провала Большунова в последних гонках

Тренер Бородавко: Большунов перенес ковид, у него высокие антитела

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что трехкратный олимпийский чемпион Пекина-2022 Александр Большунов переболел коронавирусом, однако планирует восстановиться к третьему этапу Кубка России, который пройдет с 12 по 15 декабря в городе Чусовой. Слова Бородавко приводит портал Odds.ru.

«Скорее всего, Саша сохраняет шансы выступить на этапе в Чусовом. Но ему надо пройти полное обследование. Сейчас не успели все сделать — заключительное обследование будет в понедельник. Выявили одно — он переболел ковидом, и у него сохраняются очень высокие антитела, отсюда и все связанные с этим последствия», — рассказал специалист.

Бородавко отметил, что Большунов тяжело справляется с необходимостью пропускать соревнования из-за болезни и долгого восстановления.

«Морально Саша достаточно болезненно переносит эту ситуацию. Общаемся с ним и говорим, что здоровье — прежде всего», — сказал старший тренер сборной.

Последние гонки в рамках второго этапа Кубка России Большунов провел плохо с точки зрения результата. 1 декабря он занял девятое место в гонке на 10 км классическим стилем, а на следующий день не смог выйти в полуфинал в спринте классическим стилем.

После этого олимпийский чемпион снялся с соревнований и отправился на обследование, чтобы выяснить причины слабой физической формы.

Ранее олимпийская чемпионка посоветовала Большунову уйти в отпуск по уходу за ребенком.

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