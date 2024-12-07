Вяльбе назвала Большунова спортсменом года в России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала трехкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова спортсменом года в России. Ее слова приводит Sport24.

«В лыжах все измеряется сезонами, а в сезоне 23/24 он выступал на всех этапах Кубка России, на Чемпионате России, на Спартакиаде и проиграл только две гонки. Это говорит о том, что он был в феерической форме», — заявила она.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

1 декабря он занял девятое место в гонке на 10 км классическим стилем, а на следующий день не смог выйти в полуфинал в спринте классическим стилем. После этого олимпийский чемпион снялся с соревнований и отправился на обследование, чтобы выяснить причины слабой физической формы.

6 декабря старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что Большунов переболел коронавирусом, однако планирует восстановиться к третьему этапу Кубка России, который пройдет с 12 по 15 декабря в городе Чусовой.

Ранее олимпийская чемпионка посоветовала Большунову уйти в отпуск по уходу за ребенком.